Czerwiec 2023 w Oławie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Oławy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze lodziarnie w Oławie. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?”?

Przegląd maja 2023 w Oławie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze lodziarnie w Oławie. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023? Dowiedz się, gdzie znajdziesz najlepsze lodziarnie w Oławie. Niewątpliwie wszyscy kojarzą je z sezonem letnim. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, okażą się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstały i gdzie pojawiły się po raz pierwszy. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Oławie. 📢 Pożar na autostradzie A4. Doszczętnie spłonął autokar szkolny, którym podróżowały dzieci z Wrocławia [ZDJĘCIA] Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu.

📢 Jedyna taka wisząca kładka nad Kwisą w Tomisławiu koło Bolesławca i ukryte skarby wsi. Zobaczcie ją majowych na zdjęciach Szukacie nietypowych atrakcji na weekend? W niewielkiej wsi koło Bolesławca znajduje się jedyna taka wisząca kładka w regionie, która łączy dwa brzegi Kwisy. Okolica zachęca do wędrówek, a w sercu miejscowości znajduje się zabytkowy kościół - Parafia Stygmatów św. Franciszka z Asyżu oraz Skansenik, który można obejrzeć z zewnątrz i od środka. Czym jeszcze zaskakuje Tomisław? Sprawdzamy, co ma do zaoferowania malownicza wioska.

Prasówka czerwiec Oława: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Oławy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Licytacje komornicze domów na Dolnym Śląsku. Te nieruchomości są do kupienia za ułamek ceny [OFERTY] Licytacje komornicze nieruchomości odbywają się regularnie. Zakup domu z takiej licytacji może być dobrym pomysłem, jeśli nie dysponujecie odpowiednią gotówką lub macie problemy z zaciągnięciem kredytu. Powód? Domy licytowane przez komornika są zwykle naprawdę tanie. Bywa, że nieruchomość można kupić dosłownie za "ułamek ceny". Zobaczcie oferty domów z Dolnego Śląska, które będzie można nabyć w drodze komorniczej licytacji w ciągu najbliższych tygodni.

📢 To bezwzględni mordercy, których poszukuje cała polska policja. Są również z naszego regionu. Mogą się ukrywać wszędzie! Tych bezwzględnych morderców poszukuje cała polska policja. Są też z naszego regionu, jednak mogą ukrywać się wszędzie. Jeśli znacie miejsce pobytu któregokolwiek z nich natychmiast dzwońcie pod numer 112. Oni nie będą mieli litości. Zabili raz mogą to zrobić ponownie. 📢 Najdroższe kryształy z PRL kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niepowtarzalny materiał, szlif, zdobienia i kolor. Dekady temu każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Po latach wygnania na strychy kryształy z PRL-u ponownie trafiają na rynek, a ich ceny szybują w górę. Zobaczcie najdroższe kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Może łaskawym okiem spojrzycie na swoje domowe skarby.

📢 Najlepsze licea i technika na Dolnym Śląsku. Gdzie po egzaminie ósmoklasisty? Sprawdzamy rankingi Egzamin ósmoklasisty już w przyszłym tygodniu i każdy, kto go zda stanie przed wyborem odpowiedniej szkoły dla siebie. Im więcej punktów na samym teście, tym większa szansa, żeby dostać się do renomowanego liceum lub techników. Które z nich są najlepsze? Sprawdzamy to na podstawie rankingu Perspektywy 2023. 📢 Nowi policjanci na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pełni wiary i nadziei złożyli ślubowanie ZDJĘCIA Dzisiaj, 15 maja w szeregi policji na Dolnym Śląsku wstąpiło 32 nowych funkcjonariuszy. Uroczyście ślubowali w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wśród policjantów jest dziesięć pań. 📢 Tragiczny finał pościgu policyjnego w Świdnicy. Uciekający przed policją motocyklista zginął na miejscu [NAGRANIE] W piątek (12 maja) na Dolnym Śląsku doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął motocyklista z Jawora, który uciekał przed policją. Pościg rozpoczął się już w Wałbrzychu, a tragicznie zakończył w Świdnicy. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

📢 Miss Województwa Dolnośląskiego i Miss Nastolatek 2023 wybrane! Zdjęcia z uroczystej gali we Wrocławiu Najpiękniejsze Dolnoślązaczki poznaliśmy w sobotę wieczorem (6 maja), podczas finałowej gali we Wrocławiu. Zobaczcie, jak kandydatki do tytułu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 prezentowały się w strojach kąpielowych, wieczorowych sukniach i ubraniach sportowych. Nasz fotoreporter towarzyszył też finalistkom podczas przygotowań w garderobie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! 📢 Tragedia we Wrocławiu. Mężczyzna utonął w Odrze. Rodzina szuka świadków Rodzina poszukuje świadków zdarzenia do jakiego doszło w nocy z piątku na sobotę. Nieopodal Wyspy Słodowej utonął w Odrze 30-letni mężczyzna. Śledztwo prowadzi prokuratura.

