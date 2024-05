Odkryj najlepsze pizzerie w Oławie. Gdzie możesz zjeść pizzę w maju 2024?

To rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Na ogół są to: pomidory, szynka parmeńska, pieczarki, oliwki, mozzarella i świeże zioła. Podczas wyrabiania ciasta dodawana jest woda w mniejszej ilości i odrobina tłuszczu. Pizza rzymska wypiekana jest w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut. Na pewno znajdziesz ją w pizzeriach w Oławie.

Zdrowy hamburger? To możliwe! Wypróbuj sposoby na domowy fast food

Pizza tego typu ma kilka wspólnych cech z oryginalną pizzą włoską, jednak znacząco różni się od niej. Przede wszystkim posiada grubsze ciasto, także wyrabiane ręcznie. Wykorzystuje się do tego sól, drożdże, wodę i wysokoglutenową mąkę. Ma ona dużo dodatków, a podstawą jest pomidorowy sos. Nie braknie również mięsa, np. kurczak, salami, szynka, pepperoni. Z warzyw można wymienić kukurydzę, paprykę, pieczarki. Typowo amerykańskim dodatkiem jest ananas.

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej pizzerii w Oławie, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Pizza i jej początki pochodzą z Neapolu i sięgają XVIII wieku. W tym czasie otwarto pierwsze pizzerie, dostępne dla każdego, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to upodobał sobie szczególnie król Ferdynand I, który spopularyzował je jeszcze bardziej. Jego następca wprowadził pizzę na dwór.

Moda na ten posiłek obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku rozwinęła się migracja zarobkowa do Ameryki, za sprawą robotników przeniosła się również za ocean. W Nowym Jorku pierwsza pizzeria została założona w 1905 roku. W innych regionach Włoch do mody pizza wkroczyła dopiero po drugiej wojnie światowej. Stamtąd właśnie w 1974 roku przywieziono pomysł na otwarcie pierwszej pizzerii w Polsce.

W dzisiejszych czasach to popularne miejsce, do którego wybieramy się w wolnym czasie. Być może masz swoją ulubioną pizzerię w Oławie. Jeśli nie, to wybierz z katalogu jedną z nich i przekonaj się, czy warto polecić ją innym.