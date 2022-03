Pogoda na tydzień w Oławie. Sprawdź prognozę na najbliższe 7 dni od jutra (23.03) do wtorku

Prognoza na tydzień w Oławie według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych 7 dni? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy w Oławie od jutra (środy, 23.03) przez najbliższych 7 dni (do wtorku 29.03). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Oławy. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższych 7 dni.

Pogoda na tydzień w Oławie: środa, 23.03 Spodziewana temperatura w środę w Oławie to 20°C. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu 0°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Oławie w środę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oławy, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowo-zachodni. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na środę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Oławie w środę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 23.03.2022: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.9

Pogoda na tydzień w Oławie: czwartek, 24.03 Za dnia w Oławie słupki rtęci powinny pokazać 16°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z czwartek na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Oławie będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oławy, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Oławie w czwartek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 15 do 17 °C, min. temp. 0 do 2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 24.03.2022: Temperatura w dzień: 16°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.9

Pogoda na tydzień w Oławie: piątek, 25.03 W ciągu dnia w piątek w Oławie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 17°C. Z kolei w nocy z piątek na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 4°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Oławie w piątek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oławy, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodnio-północny.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Oławie w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 16 do 18 °C, min. temp. 3 do 5 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 25.03.2022: Temperatura w dzień: 17°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.0

Pogoda na tydzień w Oławie: sobota, 26.03 Za dnia w Oławie słupki rtęci powinny pokazać 17°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 5°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Oławie w sobotę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oławy, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 4°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodnio-północny.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Oławie w sobotę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 16 do 18 °C, min. temp. 4 do 6 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 26.03.2022: Temperatura w dzień: 17°C.

Temperatura w nocy: 5°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.0

Pogoda na tydzień w Oławie: niedziela, 27.03 Spodziewana temperatura w niedzielę w Oławie to 16°C. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu 6°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Oławie w niedzielę wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oławy, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 4°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-południowy.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Oławie w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 15 do 17 °C, min. temp. 5 do 7 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 27.03.2022: Temperatura w dzień: 16°C.

Temperatura w nocy: 6°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.8

Pogoda na tydzień w Oławie: poniedziałek, 28.03 Za dnia w Oławie słupki rtęci powinny pokazać 14°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 4°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Oławie wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oławy, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 27 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 4°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodnio-północny.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Oławie w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 13 do 15 °C, min. temp. 3 do 5 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 28.03.2022: Temperatura w dzień: 14°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 27 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.9

Pogoda na tydzień w Oławie: wtorek, 29.03 W ciągu dnia we wtorek w Oławie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 11°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Oławie wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oławy, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodnio-północny.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Oławie we wtorek:

przewaga chmur. Maks. temp. 10 do 12 °C, min. temp. 0 do 2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 29.03.2022: Temperatura w dzień: 11°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.5

