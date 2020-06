Pogoda w Oławie. Sprawdź, jaka pogoda będzie w niedzielę, 07.06. Jaka będzie maksymalna temperatura?

W szczytowym momencie w ciągu dnia temperatura powietrza osiągnie dzisiaj 21°C w cieniu. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek możemy spodziewać się 12°C. Opady deszczu pojawią się dzisiaj na 80 %. Ma spaść ok. 7.8 mm deszczu.

Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na dzisiaj, w Oławie może wiać z prędkością 12 km/h. W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić 14°C. Kierunek wiatru będzie północno-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Pogoda na dzisiaj w Oławie:

deszcz. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 11 do 13 °C.

Prognoza pogody na dzisiaj dla Oławy

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 07.06.2020: