Prasówka Oława 2.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oławie nie minęło Cię nic ważnego

Etui z klawiaturą do Lenovo Tab M10 Plus X606

W całej Polsce prowadzone są zbiórki produktów dla uchodźców z Ukrainy. Osoby te, pakując się w pośpiechu, uciekają ze swojego kraju zabierając ze sobą tylko kilka rzeczy. Potrzebują nie tylko ubrań i jedzenia, ale również leków i środków medycznych. Oto lista niezbędnych produktów.

Wojna na Ukrainie to ogromna tragedia, która niesie za sobą niewyobrażalne zniszczenia. To również wiele ludzkich dramatów oraz dzieci pozbawionych dachu nad głową, poczucia bezpieczeństwa i podstawowych środków do życia. Sposobów niesienia pomocy jest naprawdę dużo. Jednak, aby były one skuteczne, warto spierać sprawdzone organizacje.

Kalendarz pyleń oraz prognoza pogody dla alergików. Odpowiedź na pytanie, co teraz pyli oraz prognoza pogody to dwie bardzo istotne kwestie dla alergików w okresie pyleń. Czy pogoda będzie w najbliższym czasie sprzyjać alergikom? Jaka jest przewidywana pogoda w Oławie?