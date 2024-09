Prasówka z całego tygodnia 1.09.2024 w Oławie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Oława, 1.09.2024. 25.08 - 31.08.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Horror pod Głogowem. Mieszkaniec wsi miał przez kilka lat więzić i gwałcić młodą kobietę. Prokuratura Rejonowa w Głogowie złoży dziś wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego.

W dniach 30 sierpnia - 1 września 2024 roku Wrocław stanie się centrum sztuki ulicznej, goszcząc wyjątkowe wydarzenie – Festiwal Busker Tour. Po wcześniejszych przystankach w Jeleniej Górze, Żarach, Krotoszynie i Zielonej Górze, festiwal w końcu dotrze do stolicy Dolnego Śląska, oferując mieszkańcom i turystom niezapomniane wrażenia artystyczne. Wrocławski Rynek na trzy dni zamieni się w tętniącą życiem scenę, gdzie międzynarodowa elita artystów ulicznych zaprezentuje swoje unikalne umiejętności w spektakularnych pokazach cyrkowych i performatywnych. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo sztuki ulicznej w jej najróżniejszych odsłonach, od żonglerki płonącymi pałeczkami po energetyczne rytmy i poetyckie narracje.