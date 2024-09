Prasówka z sierpnia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Trwa sprzątanie jezdni po groźnym wypadku, do którego doszło dzisiaj (26.08) o godz. 7.30 rano w miejscowości Małuszów na trasie między Wałbrzychem, Świdnicą i Wrocławiem (DK 35). Zderzyło się tam auto osobowe z autobusem. Droga była zablokowana, można już przejechać, ale trzeba zachować ostrożność. W wyniku wypadku, 19-letni kierowca Alfa Romeo trafił do szpitala.

Targi Terrarystyczne Wrocław 2024 to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników egzotycznych zwierząt i pasjonatów terrarystyki. To jedyna w swoim rodzaju okazja, by zobaczyć niezwykłe gatunki, poznać tajniki hodowli, a także spotkać innych entuzjastów tego fascynującego hobby. Na uczestników czeka dzień pełen wrażeń, podczas którego każdy, od początkujących po ekspertów, znajdzie coś dla siebie. To wydarzenie, które inspiruje i łączy społeczność terrarystyczną.

Policjanci prowadzą poszukiwania 35-letniej mieszkanki Kruszyna (powiat bolesławiecki). Zaginiona ostatnio widziana była na autostradzie A4 w powiecie złotoryjskim. Szczegóły poniżej. AKTUALIZACJA: Kobieta odnaleziona!

