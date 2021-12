Przegląd prasy 14.12.2021 Oława. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oławy

Nowy rozkład jazdy pociągów PKP zaczął obowiązywać 12 grudnia 2021 r. Część pociągów wróciła na zmodernizowane linie, pojawiło się kilka nowych tras i 10 nowych przystanków. Podróżnych planujących zimowy wyjazd w Tatry ucieszy informacja o powrocie bezpośrednich połączeń do Zakopanego. Podano też plany na połączenia kolejowe, które zostaną uruchomione w wakacje 2022. Zmiany dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych. Razem z nowym rozkładem zaczął obowiązywać nowy cennik biletów na przejazdy regionalne. Szczegóły poniżej.

Epic Games słynie m.in. z udostępniania za darmo gier przez określony czas. Dotyczy to różnych tytułów i marek, a w grudniu zapowiada się jeszcze sporo zaskoczeń.

Byliście grzeczni w tym roku? Jeśli nie, Święty Mikołaj zna miejsce, w którym takie huncwoty jak Wy mogą się nieźle zabawić. To unikalny jarmark bożonarodzeniowy dla dorosłych, Santa Pauli w Hamburgu, przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia. Wśród atrakcji „apteka grzanego wina”, pokazy striptizu i bardzo nietypowe karaoke.

Bankowość elektroniczna zdobyła w ostatnich latach dużą popularność wśród Polaków. W dobie pandemii mieliśmy do czynienia ze szczególnym wzrostem zainteresowania zdalnym dostępem do banku. Zgodnie z danymi Związku Banków Polskich tylko w drugim kwartale br. z tego kanału aktywnie korzystało ponad 20 mln użytkowników. Tę rosnącą popularność niestety próbują wykorzystać cyberprzestępcy, którzy stosują różne techniki, aby wyłudzić od użytkowników dostęp do konta osobistego. Czy możemy zatem korzystać z usług banku online bezpiecznie? Tak, jeśli wdrożymy w życie określone zasady. Klienci Alior Banku dzielą się poradami, jak uchronić się przed cyberprzestępczością, przedstawiając jednocześnie największe zalety korzystania z nowoczesnej bankowości.