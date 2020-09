Przegląd prasy 7.09.2020 Oława, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oławy

Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.

Tylko jedna osoba zatrudniona na 10 chciałaby zrezygnować z pracy zdalnej i pełnić swoje obowiązki wyłącznie z biura. Potrzebę pracy zdalnej odczuwa dziewięciu na 10 pracowników. Zobacz, jak pandemia COVID-19 zmieniła nasze podejście do pracy zdalnej.

Rząd zaakceptował ustawę budżetową na 2021 rok. Teraz po wakacjach zajmie się nią Sejm, bo dopiero po odbyciu całej procedury legislacyjnej i publikacji w Dzienniku Ustaw stanie się ona obowiązującym prawem, ale to formalność. Budżetowe założenia rządu zostaną uchwalone na sto procent. Czy w budżecie przewidziane są pieniądze na waloryzację zasiłku 500 plus w 2021 roku?

Jedni zwlekali czekając na bon turystyczny 500 plus, inni bo chcieli wyjechać tam gdzie inni, ale tłumy to minimalizacja bezpieczeństwa i ogromne ryzyko. Co innego teraz, gdy wszyscy wrócili do domów i we wrześniu, przy całkiem niezłej pogodzie, można wybrać się w dowolne miejsce z gwarancją minimalizacji ryzyka. Urlop we wrześniu w czasach nowej normalności - to może więc być to!