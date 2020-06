Przegląd tygodnia w Oławie, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Oławy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Oława w 2 turze? Lista lokali wyborczych”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Oława od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Oława w 2 turze? Lista lokali wyborczych Lista lokali wyborczych w gm. Oława, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 12.07.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 2 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP. 📢 Gmina Domaniów: gdzie głosować w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 2 tura Wiesz, gdzie głosować w gm. Domaniów podczas wyborów prezydenckich 2020? Każda zameldowana osoba ma prawo oddać głos tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym. Aby uniknąć kursowania po gm. Domaniów 12.07.2020 sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos w 2 turze wyborów prezydenckich 2020. Pamiętaj, aby do lokalu wyborczego w gm. Domaniów zabrać ze sobą maseczkę. Postaraj się wybrać porę, gdy przy urnach nie będzie tłumów.

📢 Ernest Kuchar: W Polsce więcej osób mogło umrzeć z powodu opóźnionego rozpoznania raka i powikłań niż z powodu koronawirusa Można powiedzieć, że się epidemia tli i że może to się dziać jeszcze miesiącami czy latami. Polaków jest 38 milionów, a kontakt z koronawirusem miał jak dotąd mniej niż jeden procent populacji. To oznacza, że ponad 99 procent populacji nie jest zakażona. Innymi słowy, my w całej swojej masie nie byliśmy zakażeni. W tym tempie, jakie jest teraz, ta pandemia może więc trwać miesiącami – mówi dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

📢 Bus Krzysztofa Bosaka został zniszczony w Toruniu. Wybite szyby i przebite opony. Premier Mateusz Morawiecki: "Nie ma na to zgody" [ZDJĘCIA] Bus, którym Krzysztof Bosak podróżuje po Polsce, został w środę zniszczony. Nieznani sprawcy wybili w nim szyby, przebili opony a także wypisali sprayem hasła na karoserii. Do sytuacji odniósł się premier Mateusz Morawiecki. 📢 Szymon Hołownia: Głosowanie na Trzaskowskiego to zwycięstwo Dudy Szymon Hołownia twierdzi, że jeśli w II turze wyborów w szranki z Andrzejem Dudą stanie Rafał Trzaskowski, to kandydat Koalicji Obywatelskiej nie będzie miał szans na wygraną. Niezależny kandydat skomentował również wizytę polskiego prezydenta w Waszyngtonie.

📢 KORONAWIRUS. Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Jest decyzja premiera W czwartek (25 czerwca) premier Mateusz Morawiecki na antenie Radia Łódź zapowiedział powrót dzieci do szkół o studentów na uczelnię. Od kiedy? Zobaczcie poniżej.

📢 Fala kulminacyjna na Odrze we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia W środę (24 czerwca), po kolejnej ulewie, woda zalała stadion miejski i garaże w Oławie. Jak dziś (25 czerwca) wygląda sytuacja we Wrocławiu? Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. 📢 Sataniści w Wilczycach pod Wrocławiem. "Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy tu czarną mszę!" [ZDJĘCIA] Sołtys podwrocławskiej wsi Wilczyce Wojciech Maciąga zamieścił na Facebooku apel o ustalenie sprawców dewastacji figury Maryi Panny stojącej przy stawie niedaleko wilczyckiego boiska. Przeczytajcie poniżej. 📢 Firma z Wrocławia wypuszcza na rynek testy na COVID19. Wynik w 11 minut! Firma Genomtec z Wrocławia wprowadza na rynek testy do użytku profesjonalnego wykrywające koronawirusa w 11 minut. Zestawy testowe zostały dopuszczone do sprzedaży i są kompatybilne z urządzeniami będącymi standardowym wyposażeniem laboratoriów na całym świecie.

📢 TOP 10 miejsc w Czechach, które musisz odwiedzić Zastanawiasz się, jakie miejsca w Czechach warto odwiedzić oprócz Pragi? Przygotowaliśmy dla Ciebie subiektywne zestawienie 10 najciekawszych czeskich miejsc znajdujących się w pobliżu. Większość z nich położona jest nie dalej niż 170 kilometrów od granicy z Polską. Zobacz koniecznie! 📢 Dziś deszczowo przez cały dzień, miejscami ulewy [OSTRZEŻENIE METEO] Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało kolejne ostrzeżenie dotyczące intensywnych opadów deszczu. 📢 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest coraz bliżej. Nie zgłosisz pieca, zapłacisz grzywnę Trwają prace nad przepisami, które mają umożliwić stworzenie centralnego rejestru pieców. Wiemy już, jakie dane się w nim znajdą oraz jak będą zbierane.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Trzasko Polo - Zwyciężaj Rafaelu! Piosenka disco polo zachęca do głosowania na Rafała Trzaskowskiego [WIDEO] "Poderwać Polskę próbowało wielu, a Tobie się udało Rafaelu!" - brzmi tekst nowej piosenki disco polo, którą stworzyli fani Rafała Trzaskowskiego. Kampanijne utwory stworzyli także zwolennicy Andrzeja Dudy i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

📢 Ciężarówka uszkodziła bramki na autostradzie A4. Wiozła wielką maszynę rolniczą [FILM, ZDJĘCIA] W poniedziałek (22 czerwca) kierowca ciężarówki uszkodził dach punktu poboru opłat w Brzezimierzu na autostradzie A4. Pojazd był jest za szeroki i za długi. Na miejsce przyjechała policja i dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego. 📢 Wybory prezydenckie 2020: Jak dopisać się do spisu wyborców? Gdzie złożyć wniosek? Dziś ostatni dzień! Tylko do wtorku można dopisać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Do piątku natomiast można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania, które powala na oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą. 📢 Obłędne łąki w naszym regionie! Tyle piękna w jednym miejscu, korzystajcie... [ZDJĘCIA] Dolnośląskie łąki. Absolutnie piękne, powalające, zachwycające. Z bogactwem kwiatów i traw położone najczęściej w sąsiedztwie lasów. Zapierają dech. Znajdziecie tu ciszę i spokój. Stanowią idealny obiekt do fotografowania, albo zachwycające tło do Waszych zdjęć. Zobaczcie gdzie są, może się wybierzecie, a zdjęcia oprawicie i ozdobicie nimi dom. A są tuż, tuż niedaleko, w okolicach Wałbrzycha, Świdnicy, Legnicy, Wrocławia, jeleniej Góry czy Głogowa.

📢 Wybory prezydenckie 2020: Gdzie odbędzie się głosowanie korespondencyjne? PKW zdecydowała: gminy Marklowice i Baranów nie pójdą do urn Państwowa Komisja Wyborcza zadecydowała w piątek wieczorem o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich wyłącznie w formie głosowania korespondencyjnego w dwóch gminach: jednej w województwie wielkopolskim (Baranów) i jednej w woj. śląskim (Marklowice). Rekomendował to kilka godzin wcześniej w minister zdrowia Łukasz Szumowski.

📢 Zobacz unikatowe fotografie z wielkiej powodzi z lipca 1997 roku na Dolnym Śląsku (DUŻO ZDJĘĆ) Dolnoślązacy bardzo dobrze pamiętają upalne, lipcowe lato 1997 roku. Wylały rzeki, woda wdarła się do domów... Powódź Tysiąclecia. Wielu ludzi straciło dorobek życia, były ofiary śmiertelne. Zobaczcie zdjęcia fotoreporterów "Gazety Wrocławskiej" - Piotra Krzyżanowskiego, Andrzeja Łuca, Mariusza Czułczyńskiego i Wojtka Wilczyńskiego - z tamtego okresu. 📢 Ciasto czekoladowe w kubku. Wszystkie składniki masz w domu! [PROSTY PRZEPIS] Niedziela bez deseru? O, nie! Mamy dla was przepis na ekspresowe, proste i pyszne ciasto czekoladowe, które można przygotować w 5 minut w mikrofalówce. Sprawdźcie poniżej.

Wybory 2020: Duda i Trzaskowski w drugiej turze