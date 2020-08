Przegląd tygodnia w Oławie, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Oławy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imieniny Rebeki 30.08. Życzenia imieninowe dla Rebeki. Kiedy są imieniny Rebeki?”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Oława od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Imieniny Rebeki 30.08. Życzenia imieninowe dla Rebeki. Kiedy są imieniny Rebeki? Imieniny Rebeki obchodzone są 30.08 . Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia imieninowe dla Rebeki można wysłać przez sms lub przygotować kartę z wybranymi życzeniami. Które życzenia imieninowe dla Rebeki będą odpowiednie? Znana nam Rebeka z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Z okazji imienin Rebeki można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Rebeki. Czy znasz Rebekę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Rebeka? Które cechy charakteru może mieć Rebeka? 📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Kalendarz księżycowy ogrodnika na wrzesień 2020. Co zrobić w tym miesiącu i jak zaplanować prace w ogrodzie Podpowiadamy, jak zaplanować wrześniowe prace w ogrodzie zgodnie z fazami Księżyca.

📢 Imieniny Flory 29.08. Jakie życzenia imieninowe dla Flory? Życzenia imieninowe dla Flory Imieniny Flory przypadają na 29.08. Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia na imieniny dla Flory można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. W takim razie które życzenia na imieniny dla Flory mogą być najlepsze? Znana nam Flora z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Dobrze jest również przygotować drobny prezent dla Flory. Czy znasz Florę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Sprawdźmy, jakie jest pochodzenie imienia Flora. Które cechy charakteru może mieć osoba o tym imieniu? 📢 Kaolin w Nowogrodźcu. Plaża, biała pustynia i lazurowe jeziorko – polskie Malediwy czy niebezpieczny teren kopalni Surmin-Kaolin? Teren kopalni Surmin-Kaolin znajdującej się w Nowogrodźcu zna każdy mieszkaniec okolicy. Białe piaski i lazurowe jeziorko przyciągają rzesze odwiedzających. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że wstęp na hałdy piasku jest zabroniony, a obecność przypadkowego człowieka na terenie kopalni stwarza poważne zagrożenia dla jego zdrowia, a nawet życia.

📢 4-dniowy tydzień pracy to nowy sposób na kryzys? Oni już go wprowadzili Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii. 📢 Niesamowite opuszczone miejsca na Ziemi. Te fotografie na długo zapadają w pamięć Aż trudno uwierzyć, że na pełnej ludzi planecie są takie miejsca. Jedne można zwiedzić do dziś, inne zniszczył upływ czasu. 📢 Powrót do szkół od 1 września. Szef MEN: Młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli – Wyraźnie widać, że powrót choćby młodych ludzi na egzaminy ósmoklasisty, maturzysty, powrót do przedszkoli, konsultacje w szkołach nie spowodował wzrostu zachorowań (…) To pokazuje, że młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli – stwierdził minister edukacji Dariusz Piontkowski na antenie TVN24. Szef resortu podkreślił, że „otwarcie szkół jest związane także z otwarciem całego społeczeństwa”.

📢 Powrót do szkoły od 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna. 📢 Kolory, zapachy i smaki. Po raz trzeci kiermasz ogrodniczy na Partynicach! Już wkrótce – w weekend 5 – 6 września tor wyścigów konnych na wrocławskich Patynicach przyciągnie wielbicieli roślin. Nadarzy się świetna okazja do spędzenia kilku chwil w klimacie i towarzystwie żywej zieleni, radującej wszystkie zmysły. Warto w tych dniach pojawić się na Partynicach i odwiedzić Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach”, który we Wrocławiu odbędzie się już trzeci raz.

📢 Ptaki przygotowują się od odlotu. Kiedy wyruszą i dokąd polecą? Wiele gatunków ptaków wychowało już pisklęta, niektóre nawet po kilka lęgów, a teraz ruszają z Wrocławia w daleką podróż. Tuż za granicami miasta zobaczyć można sejmiki bocianów, a za oknem ogromne stada szpaków szykujących się do drogi. Kiedy wyruszą i dokąd polecą? Na te pytania odpowiada prof. Cezary Mitrus z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przeczytajcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. 📢 Powrót do szkoły 1 września 2020: Zobacz 10 zasad dla uczniów, by uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole Nowy rok szkolny 2020/2021 już za kilka dni. Od 1 września 2020 r. uczniowie powinni zacząć naukę w szkołach. Zdaniem MEN i GIS dziesięć zasad pozwoli ograniczyć uczniom ryzyko zachorowania na koronawirusa.

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców