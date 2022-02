Przegląd tygodnia z 13.02.2022 w Oławie. Najważniejsze wydarzenia od 6.02 do 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Oława, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pączki z serka homogenizowanego to pyszny i szybki do zrobienia przysmak na tłusty czwartek. Takie pąki przygotujesz w kilka minut i bez problemu usmażysz na oleju roślinnym lub smalcu. Podpowiadamy, jak je zrobić krok po kroku. Zobacz zdjęcia i wypróbuj nasz przepis na najlepsze, ekspresowe i zdrowe pączki.

Kawałki kurczaka w panierce to znany przysmak dostępny w wielu fast foodach. Zwykle jest on dość ciężki i smażony na głębokim tłuszczu. Możesz jednak zrobić go samodzielnie w domu w znacznie lżejszej i tym samym zdrowszej wersji. Mamy dla Ciebie rewelacyjny przepis na taką pyszną przekąskę. Podpowiadamy, jak krok po kroku przygotować kąski kurczaka w chrupiącej panierce jak z KFC.