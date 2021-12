Przegląd tygodnia z 26.12.2021 w Oławie. Najważniejsze wydarzenia od 19.12 do 25.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Oława, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w Polsce bardzo tradycyjnie. 24 grudnia na naszych stołach pojawia się zwyczajowo 12 potraw wigilijnych, m.in. pierogi z kapustą i grzybami, barszcz z buraków, piernik, kompot z suszu czy kluski z makiem. Mamy dla Ciebie przepisy na 12 dań na wigilię. Sprawdź, co powinno znaleźć się na świątecznym stole.

Mamy niezawodny przepis na paszteciki z kapustą i grzybami. To pyszny dodatek do wigilijnego barszczu. Kruche, drożdżowe ciasto wypełnione farszem z kapusty kiszonej i suszonych grzybów leśnych z pewnością zasmakuje każdemu. Możesz podać je na ciepło lub jako zimną przekąskę. Zobacz, jakie to proste. Podpowiadamy, jak łatwo wykonać paszteciki w domu krok po kroku. Sprawdź przepis!