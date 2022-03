Przegląd tygodnia z 6.03.2022 w Oławie. Najważniejsze wydarzenia od 27.02 do 5.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dzisiaj rano do Wrocławia przyjechał pociąg humanitarny z 435 uchodźcami na pokładzie. Wyruszył ze stolicy Dolnego Śląska. Teraz zmęczeni i przerażeni wydarzeniami w ojczyźnie mieszkańcy Ukrainy są rozwożeni do miejsc docelowych, gdzie będą mieszkać, zobaczcie gdzie trafią.

Tygodniowa prasówka 6.03.2022: 27.02-5.03.2022 Oława: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oławie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wystawcy z całego świata wracają do Wrocławia! W dniach od 4 do 6 marca 2022 roku odbędą się Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu. To świetna wiadomość - organizatorzy po dwóch latach przerwy zawitają na Dolny Śląsk ze zdwojoną siłą.