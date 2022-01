Styczeń w Oławie: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Oławie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2021 w Oławie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking niedaleko Oławy? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień (od 1 stycznia). Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać z Oławy na nordic walking. Na ten tydzień znaleźliśmy szlaki w odległości do 34 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Chcesz dostać się na wizytę do Psycholog Dziecięcej możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do lekarza w Oławie są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do Psycholog Dziecięcej w Oławie najszybciej.