Trasy rowerowe do 34 km od Oławy. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 listopada?

Rowerem w pobliżu Oławy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Oławy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 listopada w Oławie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 28 listopada w Oławie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: Wrocław ze wschodu na zachód

Stopień trudności: 2

Dystans: 40,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 162 m

Suma zjazdów: 151 m

Trasę rowerową mieszkańcom Oławy poleca Miwo

Trasę możemy podzielić na dwie zasadnicze części równe co do długości :

1) Część miejsca - która to prowadzi nas wrocławskimi uliczkami

2) Część szutrowa - która prowadzi nas walami wzdłuż Odry

Jest to trasa na której każdy znajdzie coś dla siebie , od pięknych mostów i zabytkowych budynków po śpiew ptaków i obcowanie z naturą( chodź w tej wersji trasy jest to najkrótsza część )