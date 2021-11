Trasy rowerowe do 34 km od Oławy. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Rowerem w okolicy Oławy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Oławy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Oławie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 05 grudnia w Oławie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 22,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 868 m

Suma zjazdów: 875 m

Trasę dla rowerzystów z Oławy poleca Wielogorski

Trasa biegnie wzdłuż żółtego, spacerowego szlaku dookoła Wrocławia im. dr B.Turonia.

Na początku biegnie urokliwymi zakątkami lasów Siechnickich i Jeziora Dziewiczego, następnie szosami przebiega przez Siechnicę, Świętą Katarzynę, Smardzów, Żerniki Wrocławskie. Za Żernikami trasa opuszcza żółty szlak i zmierza ku centrum Wrocławia.

