Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Oława, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Oławy

Wbrew pozorom, na rynku znajdziemy wiele darmowych gier oraz produkcji w modelu free-to-play, które poziomem oferowanej rozrywki nie ustępują pełnopłatnym tytułom. Dotyczy to zarówno tytułów na PC, jak i gier na konsole poszczególnych producentów. Podpowiadamy, na jakie darmowe gry na Xbox One i Xbox Series X/S warto zwrócić uwagę. Zapraszamy na Top 10 najlepszych gier na Xbox.

Co można kupić w sklepie wojska we Wrocławiu? Zobacz przedmioty i ceny w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

Wybieracie się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu? Zobaczcie, co tam kupicie do jedzenia. I ile to kosztuje! Szczegóły znajdziecie w podpisach na zdjęciach (i pod zdjęciami) w naszej galerii.

Małopolska to jeden z tych regionów, które szczególnie warto odwiedzić w zimę. Ośnieżone stoki Tatr, gorące baseny termalne, zimowy park rozrywki - to tylko kilka z wielu ciekawych miejsc i wydarzeń, które czekają na turystów zimą w Małopolsce. Znajdziecie tu liczne atrakcje dla dzieci, ale także dla dorosłych podróżników. Poniżej zebraliśmy najciekawsze atrakcje na weekend, jednodniową wycieczkę lub dłuższy urlop w województwie małopolskim.