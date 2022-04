Wycieczki rowerowe do 34 km od Oławy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Trasy rowerowe w okolicy Oławy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Oławy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Oławie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 kwietnia w Oławie ma być nan°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Odra we Wrocławiu

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,94 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 183 m

Suma zjazdów: 174 m

Mac.kis poleca trasę mieszkańcom Oławy

Łatwa kilkugodzinna trasa rowerowa wzdłuż Odry; świetna dla niezawansowanych rowerzystów; idealna dla rodzin z dziećmi. Pozwala poznać obie strony rzeki od Mostu Milenijnego po Wyspę Opatowicką. Może nie zobaczymy wszystkich 12 wysp i 112 mostów, ale kilka zostanie nam w pamięci na pewno.