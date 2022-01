Wycieczki rowerowe do 34 km od Oławy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Oławy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Oławy, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Oławie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 23 stycznia w Oławie ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Tąpadła

Stopień trudności: 1

Dystans: 95,32 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 384 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 682 m

Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Oławy

Przełęcz Tąpadła stanowi bardzo wyraźne obniżenie oddzielające Ślężę od Raduni, przez nią prowadzi droga ze Świdnicy do Sobótki przez Sulistrowiczki oraz okólna droga u Stóp Ślęży przez Sady do Sobótki Zachodniej. Na przełęczy znajduje się miejsce odpoczynkowe z możliwością rozpalenia ogniska, sezonowy bufet, przystanek autobusowy oraz parking, w sezonie bardzo zatłoczony. Prowadzą stąd najkrótsze trasy na Ślężę (szlak żółty i niebieski) oraz na Radunię (szlak niebieski). Na przełęczy Tąpadła jest XIX-wieczna leśniczówka oraz po drugiej stronie stylowy budynek ośrodka wypoczynkowego. Jest to obiekt ogólnodostępny, z zespołem domków kempingowych.

