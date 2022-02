Wycieczki rowerowe do 34 km od Oławy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Oławy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Oławy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Oławie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 27 lutego w Oławie ma być 7°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 96,84 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 026 m

Suma zjazdów: 1 027 m

Wicu poleca trasę rowerzystom z Oławy

Początek wycieczki we Wrocławiu - pierwszy punkt na drodze to ujście Bystrzycy do Odry.

Koniec wycieczki na zaporze Bystrzycy w Mietkowie.

Następnie powrót do Wrocławia - z Kątów Wrocławskich pociągiem.

Są możliwe dwie modyfikacje trasy: