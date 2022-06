Wycieczki rowerowe do 34 km od Oławy. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 czerwca?

Trasy rowerowe w pobliżu Oławy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Oławy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 206 m

Suma zjazdów: 214 m

Sunbird poleca trasę rowerzystom z Oławy

Pierwszy dzień grudnia (ok.6st.C), silny wiatr, znaczne zachmurzenie, momentami słońce i wtedy zjawiskowe światło oświetlające turzycowiska i trzcinowiska, aparat w pogotowiu dyndał na szyi, więc więcej postojów dla chłonięcia estetyki przyrody niż samej jazdy (stąd średnia prędkość typu pieszej). Zawiewany chwilami tutejszy smrodek kompensowany był urokami bagiennego odludzia. Większa prędkość podczas powrotu -wcześniej zimno dało się we znaki, więc pęcherz i reszta chciała już do domu (wanna po długiej przerwie okazała się najmilszym miejscem na świecie :-).

Poza dojazdem drogi gruntowe, w większości zarastające trawą, krótkie odcinki błota, kompletne pustki, z ptaków tylko myszołowy, zbiorniki wodne dziś puste (bez awifauny) - może i tym razem dobrze, bo zamarzłbym z lornetką przy oczach :-).