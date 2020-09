Przegląd tygodnia w Oławie, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oławie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

To już jutro i pojutrze! 5 i 6 września na torze wyścigów konnych! Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” na Partynicach to impreza właściwie dla każdego - nie tylko dla właścicieli ogródków, działek czy większych form zagospodarowania zieleni, ale także dla wszystkich, którzy mają do dyspozycji taras, balkon, a nawet jedynie parapet. Każdy powinien znaleźć tutaj coś wymarzonego, ulubionego, podpatrzonego u sąsiadów czy znajomych, czym będzie mógł wzbogacić, upiększyć swój mały, domowy zielony zakątek.

Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.